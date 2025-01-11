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Вашингтон продовжив тимчасовий захист біженцям з України майже на два роки

11 січня 2025, 18:28
Вашингтон продовжив тимчасовий захист біженцям з України майже на два роки
Фото: Українська Правда
Білий дім надав можливість залишатися в США з дозволами на роботу і захистом від депортації 100 тисячам українців.

Адміністрація президента Джо Байдена продовжила програму Тимчасового захисту для біженців не лише з України, а й з Венесуели, Судану та інших країн. 

Про це повідомляє газета The New York Times.

Статус тимчасового захисту для біженців було продовжено до 19 жовтня 2026 року, що гарантує 100 тисячам українців матимуть право залишитись в Америці до 2026 року.

"Продовження програми Тимчасового захищеного статусу (TPS) дозволяє іммігрантам залишатися в країні з дозволом на роботу та захистом від депортації ще на 18 місяців після закінчення терміну їхнього поточного захисту навесні", - пише видання.

Програма Тимчасового захисту для біженців запрацювала в 1990 році для захисту іноземців, які не можуть безпечно повернутися до своїх країн через війни, нестабільність чи катастрофи. 

Джо Байден розширив програму у зв'язку з війною в Україні та кризами у Венесуелі, Гаїті та інших країнах.

Однак новий президент Дональд Трамп критикує цю програму і обіцяє припинити її, принаймні для деяких держав.

Також 47-ий президент заявляє, що після інавгурації Трамп може депортувати мільйон людей.

 

СШАбіженцізахист

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