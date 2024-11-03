США профінансували 800 мобільних вогневих груп ППО

Від 1 листопада мобільні групи збили вже більше 200 російських дронів.

Цьогоріч США профінансували створення 800 мобільних вогневих груп по боротьбі з "шахедами", повідомила пані посол США у Києві Бріджіт Брінк.

Про це посолка написала в соцмережі X (Twitter).

"Мобільні вогневі групи рятують життя своєю успішною роботою, захищаючи людей і критичну інфраструктуру від нападу з боку росії. Пишаюся цим", - йдеться в дописі.

Групи були створені на базі Держприкордонслужби і Нацполіції.

Станом на 1 листопада ці групи збили понад 200 російських дронів.

Також в перший день листопада США оголосили новий пакет допомоги Україні.