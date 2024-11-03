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США профінансували 800 мобільних вогневих груп ППО

03 листопада 2024, 19:04
США профінансували 800 мобільних вогневих груп ППО
Фото: Генштаб ЗСУ
Від 1 листопада мобільні групи збили вже більше 200 російських дронів.

Цьогоріч США профінансували створення 800 мобільних вогневих груп по боротьбі з "шахедами", повідомила пані посол США у Києві Бріджіт Брінк. 

Про це посолка написала в соцмережі X (Twitter).

"Мобільні вогневі групи рятують життя своєю успішною роботою, захищаючи людей і критичну інфраструктуру від нападу з боку росії. Пишаюся цим", - йдеться в дописі. 

Групи були створені на базі Держприкордонслужби і Нацполіції.

Станом на 1 листопада ці групи збили понад 200 російських дронів.

Також в перший день листопада США оголосили новий пакет допомоги Україні.

 

СШАвійна в Україніпідтримка Українимобільні вогневі групи

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