США профінансували 800 мобільних вогневих груп ППО
Цьогоріч США профінансували створення 800 мобільних вогневих груп по боротьбі з "шахедами", повідомила пані посол США у Києві Бріджіт Брінк.
Про це посолка написала в соцмережі X (Twitter).
"Мобільні вогневі групи рятують життя своєю успішною роботою, захищаючи людей і критичну інфраструктуру від нападу з боку росії. Пишаюся цим", - йдеться в дописі.
Групи були створені на базі Держприкордонслужби і Нацполіції.
Станом на 1 листопада ці групи збили понад 200 російських дронів.
Також в перший день листопада США оголосили новий пакет допомоги Україні.