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США пропонує перейти на щорічні щеплення від COVID-19

23 січня 2023, 17:10
США пропонує перейти на щорічні щеплення від COVID-19
Фото: Главком
У понеділок регулятор охорони здоров’я Сполучених Штатів запропонував використовувати одну дозу останньої оновленої вакцини від COVID-19 щорічно для здорових дорослих, подібно до кампанії з імунізації проти грипу, оскільки це спрямовано на спрощення поточної стратегії вакцинації проти короновірусної хвороби в країні.

Про це повідомляє Reuters.

Він також попросив комісію розглянути можливість використання двох щеплень від COVID-19 на рік для деяких маленьких дітей, а також для людей похилого віку та осіб з ослабленим імунітетом. Регулятор також запитав думку своїх радників щодо необхідності регулярного вибору варіантів для оновлення вакцини, подібно до того, як штами для вакцин проти грипу змінюються щорічно. Пропозиція агентства була очікуваною після того, як минулого місяця воно оголосило про свій намір оновити вакцину.

Адміністрація Байдена також планувала проведення кампанії бустерів вакцини кожного осіннього сезону.

Очікується, що спрощення складу вакцини проти COVID-19 та щорічних графіків імунізації може сприяти менш складному розгортанню вакцини, меншій кількості помилок під час введення вакцини та менш складній комунікації, що потенційно може призвести до покращення рівня охоплення вакцинацією.

Пропозиція FDA надійшла після того, як минулого місяця європейський регулятор підтримав використання двовалентних щеплень від COVID для первинної вакцинації.

Раніше повідомлялось, що у Китаї 80% населення заразилися COVID-19

СШАвакцинаціяCOVID

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