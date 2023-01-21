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CУСПІЛЬСТВО

У Китаї 80% населення заразилися COVID-19 – Reuters

21 січня 2023, 18:32
У Китаї 80% населення заразилися COVID-19 – Reuters
Молекула коронавіруса
Головний епідеміолог Китайського центру з контролю та профілактики захворювань Ву Цзунью заявив, що 80% населення Китаю інфіковано COVID-19

Про це пише Reuters із посиланням на головного епідеміолога Китайського центру контролю та профілактики захворювань.

Зазначається, що перспектива повторного великого спалаху COVID-19 в Китаї є віддаленою, адже нині 80% населення вже захворіло на коронавірус.

"Масові подорожі країною під час новорічних свят за місячним календарем могли поширити пандемію, збільшивши кількість заражених в деяких регіонах, але друга хвиля COVID малоймовірна найближчим часом", - зазначив Ву Цзунью.

За даними Bloomberg, опублікованими 4 січня, різке зростання кількості хворих на коронавірус в Китаї призвело до того, що крематорії по всій країні виявилися переповненими.

Попри поширення в КНР нового штаму коронавірусу, 7 січня Китай відхилив пропозиції США отримати вакцини від COVID-19. 

Китайковідзахворювання

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