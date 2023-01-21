У Китаї 80% населення заразилися COVID-19 – Reuters
Про це пише Reuters із посиланням на головного епідеміолога Китайського центру контролю та профілактики захворювань.
Зазначається, що перспектива повторного великого спалаху COVID-19 в Китаї є віддаленою, адже нині 80% населення вже захворіло на коронавірус.
"Масові подорожі країною під час новорічних свят за місячним календарем могли поширити пандемію, збільшивши кількість заражених в деяких регіонах, але друга хвиля COVID малоймовірна найближчим часом", - зазначив Ву Цзунью.
За даними Bloomberg, опублікованими 4 січня, різке зростання кількості хворих на коронавірус в Китаї призвело до того, що крематорії по всій країні виявилися переповненими.
Попри поширення в КНР нового штаму коронавірусу, 7 січня Китай відхилив пропозиції США отримати вакцини від COVID-19.