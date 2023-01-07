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Китай відмовився від міжнародної допомоги у вакцинації проти Covid-19

07 січня 2023, 10:37
Китай відмовився від міжнародної допомоги у вакцинації проти Covid-19
Фото: Главком
Китай відхилив неодноразові пропозиції США поділитися власними вакцинами від Covid-19, темпи поширення якого значно зросли у країні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Із посиланням на офіційних осіб США, видання зазначає, що у Штатах стурбовані новим сплеском захворюваності, що має свій вплив на економіку, тому через приватні канали неодноразово пропонували вакцини мРНК та іншу допомогу уряду Сі Цзіньпіна.

Представники США також запропонували непрямі способи постачання вакцин, намагаючись врахувати політичну чутливість Китаю щодо прийняття іноземної допомоги.

Також пропозиції США були зроблені високопоставленими дипломатами в тому числі під час грудневої поїздки до Китаю помічника держсекретаря США Даніеля Крітенбрінка і старшого директора Ради національної безпеки Лори Розенбергер, а також через чиновників із сфери охорони здоров’я та посередників.

Водночас на брифінгу в п'ятницю речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що китайські вакцини та медичні препарати "загалом є достатніми".

Видання зазначає, що зараз для Китаю важливіше було б отримати противірусні препарати, які допомагають у боротьбі із швидким поширенням штампу Омікрон. Водночас прийняття Китаєм допомоги у вигляді вакцин політично неприйнятне для Пекіна, оскільки може вказувати на нездатність Китаю розробити власну мРНК-вакцину. 

Водночас більшою пролбемою для Китаю є  переконати людей похилого віку зробити вакцину: лише близько двох третин людей старше 80 років отримали повну вакцинацію станом на листопад, коли були оприлюднені дані.

Раніше повідомлялось, що новий штам коронавірусу – Omicron XBB.1.5 – за кілька тижнів уже став домінуючим штамом у США та може призвести до нової хвилі пандемії.

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