Новий COVID-штам поширюється світом, можлива чергова хвиля пандемії – ВООЗ

Новий штам коронавірусу – Omicron XBB.1.5 – за кілька тижнів уже став домінуючим штамом у США та може призвести до нової хвилі пандемії.

"Ми стурбовані його перевагою у зростанні, зокрема в деяких країнах Європи і північно-східній частині США, де XBB.1.5 швидко змінив інші циркулюючі варіанти", – наголосила вона.

Зазначається, що цей штам уже виявили в 29 країнах світу, однак він може циркулювати у набагато більшій кількості держав.

Тим не менш, представники ВООЗ не впевнені, що серед людей, які отримали імунітет завдяки вакцинації чи шляхом перенесення попередніх інфекцій коронавірусу, зросте число госпіталізацій і смертності.

Наразі Організація працює над аналізом важкості перебігу нового штаму коронавірусу. Його мають опублікувати впродовж найближчих днів.