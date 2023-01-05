Новий COVID-штам поширюється світом, можлива чергова хвиля пандемії – ВООЗ
05 січня 2023, 10:21
Фото: Укрінформ
Новий штам коронавірусу – Omicron XBB.1.5 – за кілька тижнів уже став домінуючим штамом у США та може призвести до нової хвилі пандемії.
"Ми стурбовані його перевагою у зростанні, зокрема в деяких країнах Європи і північно-східній частині США, де XBB.1.5 швидко змінив інші циркулюючі варіанти", – наголосила вона.
Зазначається, що цей штам уже виявили в 29 країнах світу, однак він може циркулювати у набагато більшій кількості держав.
Тим не менш, представники ВООЗ не впевнені, що серед людей, які отримали імунітет завдяки вакцинації чи шляхом перенесення попередніх інфекцій коронавірусу, зросте число госпіталізацій і смертності.
Наразі Організація працює над аналізом важкості перебігу нового штаму коронавірусу. Його мають опублікувати впродовж найближчих днів.
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