США просять Європу допомогти вирішити дефіцит яєць

Уряд США веде "глобальне полювання" на яйця, шукаючи можливості експорту з країн Європи.

Міністерство сільського господарства США звернулося до Німеччини, Італії, Польщі та Швеції з проханням допомогти вирішити проблему дефіциту яєць, спричинену спалахом пташиного грипу.

Про це повідомило агентство АР.

Уряд США веде "глобальне полювання" на яйця, шукаючи можливості експорту з країн Європи та інших регіонів, щоб зменшити гострий дефіцит яєць. Але забезпечення американців яйцями буде ускладнене для іноземних виробників – і не через політичну напруженість щодо імпортних тарифів.

Зокрема, європейські країни не мають багато надлишкових яєць через власні спалахи пташиного грипу та зростаючий внутрішній попит напередодні Великодня. А однією з найбільших перешкод є підхід Сполучених Штатів до запобігання зараженню сальмонелою.

Американські правила безпеки харчових продуктів вимагають, щоб свіжі яйця були продезінфіковані та охолоджені до того, як вони потраплять до покупців. В Європейському Союзі стандарти безпеки вимагають, щоб яйця сорту А продавалися немитими і без тривалого охолодження.

У деяких частинах Європи споживачі часто купують яйця, на яких ще залишилося пір'я та курячий послід. Яйця не миють у більшості з 27 країн ЄС через побоювання, що видалення природного захисного покриття зі шкаралупи робить їх більш вразливими до бактерій.

Хоча правила Європейського Союзу стверджують, що столові яйця "не підлягають миттю або очищенню", країни-члени мають певну свободу дій у цьому питанні. Генеральний директор Данської яєчної асоціації Йорген Нюберг Ларсен сказав, що національні звичаї є частиною цього: наприклад, миті яйця є нормою у Швеції. Але Швеція і Норвегія, яка не входить до ЄС, повідомили США, що у них немає зайвих яєць для експорту, сказав Ларсен.

За словами Ларсена, наразі збільшення яєчного імпорту у США з Європи, найімовірніше, відбуватиметься у вигляді порошку або інших продуктів, які можна постачати в замороженому або сушеному вигляді. Таку відповідь дала американським посадовцям і торгова асоціація Польщі.

Нагадаємо, Сполучені Штати звернулися до Данії щодо експорту курячих яєць на американський ринок, оскільки США стикаються із стрімким зростанням цін на цей продукт.