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США провели ядерні випробування на тлі заяв росії – Bloomberg

20 жовтня 2023, 14:07
США провели ядерні випробування на тлі заяв росії – Bloomberg
Фото: telegraph.co.uk
Сполучені штати провели випробування на ядерному полігоні в штаті Невада.

Сполучені штати провели випробування на ядерному полігоні в штаті Невада. 

Про це повідомляє Bloomberg.

Команда вчених влаштувала підземний хімічний вибух для покращення здатності виявляти ядерні вибухи малої потужності по всьому світу.

"Ці експерименти просувають наші зусилля щодо розробки нових технологій на підтримку цілей США щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Вони допоможуть зменшити глобальні ядерні загрози шляхом покращення виявлення підземних ядерних вибухових випробувань", - заявила представник Національного управління ядерної безпеки США Корі Хіндерштейн.

В управлінні також уточнили, що для проведення експерименту використовувалися хімічні вибухові речовини і радіоізотопні індикатори.

В день випробування у Неваді Держдума росії ухвалила законопроект про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, щоб усунути дисбаланс між рф і США щодо обсягу зобов'язань. 

Вашингтон угоду не ратифікував.

Такі випробування називаються субкритичними і не заборонені ДВЗЯВ. 

Також США запланували експеримент задовго до того, як стало відомо, що росія може відкликати ратифікацію договору. 

Разом з тим, аналітики стурбовані, що дії Національного управління ядерної безпеки можуть бути неправильно витлумачені та призвести до подальшої ескалації, особливо враховуючи глибоку ворожнечу між США і росією, яку посилила війна в Україні.

Днями ми писали, що депутати росії відкликали договір про заборону ядерних випробувань.

 
СШАядерні випробування

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