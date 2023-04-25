Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

США прояснили позицію щодо України в НАТО

25 квітня 2023, 09:19
США прояснили позицію щодо України в НАТО
Фото: УНН
В Україні очікують, що Північноатлантичний альянс ухвалить необхідні рішення щодо майбутнього вступу України в НАТО.

Сполучені Штати Америки виступають за приєднання України до Північноатлантичного альянсу але лише після перемоги у війні з росією.

Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки.

За його словами, двері до НАТО для України залишаються відкритими. 

"З цього приводу нічого не змінилося. Ми продовжуємо підтримувати відкриті двері у НАТО. Але ми також заявляли, що будь-яка розмова про вступ до Альянсу має бути розмовою між відповідною країною і самим Альянсом",- сказав Кірбі.

Він підкреслив, що на сьогодні головним питанням для організації є підтримка Києва у його боротьбі з російськими окупантами. 

"Це має бути в центрі уваги зараз - допомога Україні в досягненні успіху на полі бою, щоб вони могли досягти успіху й за столом переговорів. На цьому ми зараз зосереджуємо увагу", - підкреслив представник Білого дому.

Раніше повідомлялося, що напередодні саміту НАТО у Вільнюсі литовський президент Ґітанас Науседа заявив, що необхідно знайти конкретні механізми, які б дозволили Україні швидко інтегруватися у простір Альянсу.

війнаНАТОКірбі

Останні матеріали

Захід повинен захистити Україну і Тайвань. Звісно, якщо хоче вижити і мати власну безпеку – Едвард Лукас
Політика
Захід повинен захистити Україну і Тайвань. Звісно, якщо хоче вижити і мати власну безпеку – Едвард Лукас
Переклад iPress – 25 квітня 2023, 09:58
ВПС України потребують нових літаків. Який винищувач найкраще відповідає потребам? – The Economist
Політика
ВПС України потребують нових літаків. Який винищувач найкраще відповідає потребам? – The Economist
Переклад iPress – 24 квітня 2023, 17:11
Україна
Cуспільство
Україна "тримається" за Бахмут. А росія страждає від нестачі підшипників – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 квітня 2023, 13:11
Повернути Крим, розчавити росіян і принизити путіна. Як Україна готується до
Політика
Повернути Крим, розчавити росіян і принизити путіна. Як Україна готується до "Великого Вибуху"
Переклад iPress – 24 квітня 2023, 09:34
США мають навчатися в Україні. Але спочатку озброїти її новими технологіями, тим більше, що можливостей багато – Раян Еванс, засновник War On the Rocks
Технології
США мають навчатися в Україні. Але спочатку озброїти її новими технологіями, тим більше, що можливостей багато – Раян Еванс, засновник War On the Rocks
Переклад iPress – 21 квітня 2023, 17:13
путін хоче перемовин. У кремлі відчайдушно шукають, як вийти з
Політика
путін хоче перемовин. У кремлі відчайдушно шукають, як вийти з "програшної" війни в Україні
Переклад iPress – 21 квітня 2023, 13:05
ФБР розкинуло снасті. Зухвале полювання на російських шпигунів через соцмережі
ФБР розкинуло снасті. Зухвале полювання на російських шпигунів через соцмережі
Переклад iPress – 21 квітня 2023, 10:14
кремль розраховує на затяжну війну. Втрати техніки його не бентежать, хоча російська армія базується на вогні і сталі – Джан Касапоглу
Політика
кремль розраховує на затяжну війну. Втрати техніки його не бентежать, хоча російська армія базується на вогні і сталі – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 17:16
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється