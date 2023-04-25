США прояснили позицію щодо України в НАТО

В Україні очікують, що Північноатлантичний альянс ухвалить необхідні рішення щодо майбутнього вступу України в НАТО.

Сполучені Штати Америки виступають за приєднання України до Північноатлантичного альянсу але лише після перемоги у війні з росією.

Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки.

За його словами, двері до НАТО для України залишаються відкритими.

"З цього приводу нічого не змінилося. Ми продовжуємо підтримувати відкриті двері у НАТО. Але ми також заявляли, що будь-яка розмова про вступ до Альянсу має бути розмовою між відповідною країною і самим Альянсом",- сказав Кірбі.

Він підкреслив, що на сьогодні головним питанням для організації є підтримка Києва у його боротьбі з російськими окупантами.

"Це має бути в центрі уваги зараз - допомога Україні в досягненні успіху на полі бою, щоб вони могли досягти успіху й за столом переговорів. На цьому ми зараз зосереджуємо увагу", - підкреслив представник Білого дому.

Раніше повідомлялося, що напередодні саміту НАТО у Вільнюсі литовський президент Ґітанас Науседа заявив, що необхідно знайти конкретні механізми, які б дозволили Україні швидко інтегруватися у простір Альянсу.