США пригрозили Туреччині "наслідками" за допомогу росії з військовим обладнанням – FT

Міністерство торгівлі США вже додало 18 турецьких компаній до свого "списку організацій" щодо цієї торгівлі.

Вашингтон попередив Туреччину про "наслідки", якщо країна не обмежить експорт до росії американської військової техніки, яка є життєво важливою для військової машини москви.

Про це пише Financial Times з посиланням на слова високопоставленого чиновника департаменту торгівлі.

Зазначається, що нещодавно помічник міністра торгівлі США Метью Аксельрод зустрівся з турецькими чиновниками та керівниками в Анкарі та Стамбулі в рамках заходів із припинення незаконної торгівлі. Його послання полягало в тому, що Туреччина повинна більше працювати, щоб приборкати торгівлю чіпами американського походження та іншими компонентами.

"Нам потрібна Туреччина, щоб допомогти нам зупинити незаконний потік американських технологій до росії. Нам потрібно побачити прогрес, причому швидкий, з боку турецької влади та промисловості, інакше у нас не буде іншого вибору, окрім як накласти наслідки на тих, хто ухиляється від нашого експортного контролю", – сказав Аксельрод у заяві для Financial Times.