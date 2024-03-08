США приєдналися до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей

Вашингтон підтримає зусилля щодо притягнення притягнення винних у депортаціях дітей до відповідальності.

Сполучені Штати оголосили, що приєдналися до Міжнародної коаліції за повернення депортованих росією українських дітей.

Про це йдеться у повідомленні Держдепу США.

США визнали збройні сили росії стороною, які вчиняють серйозні порушення щодо дітей у війні проти України.

У повідомленні зазначається, що Штати приєднуються до коаліції, щоб підтримати безпечне повернення всіх українських дітей, які були незаконно депортовані або примусово переміщені росією, і забезпечити притягнення винних до відповідальності.

Крім того, у Держдепі повідомили, що Сполучені Штати також підтверджують свою підтримку "Спільної декларації про створення Міжнародної коаліції за повернення українських дітей", раніше опублікованої Канадою та Україною.

США заявили про прихильність до таких принципів:

Висока важливість і пріоритетність забезпечення найкращих інтересів дитини, захисту прав і свобод дитини відповідно до норм міжнародного права в контексті збройної агресії рф;

Міжнародне гуманітарне право та право людини повинні поважатися в контексті агресивної війни рф та переміщення українських дітей;

Важливість дотримання норм міжнародного права, включаючи Статут ООН, Женевські конвенції та додаткові протоколи до них, а також Конвенцію ООН про права дитини та факультативні протоколи.

"Міжнародне гуманітарне право та норми в галузі прав людини мають дотримуватися в контексті агресивної війни російської федерації проти України, у тому числі шляхом вирішення проблеми незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей російською федерацією", – йдеться в повідомленні Держдепу.

Нагадаємо, Україна і Канада 2 лютого запустили роботу міжнародної коаліції з повернення українських дітей.