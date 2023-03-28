США припинили обмін даними про ядерні сили з росією

Рішення США припинити обмін даними було передано в понеділок заступнику міністра закордонних справ росії Сергію Рябкову.

Сполучені Штати Америки проінформували росію про те, що вони призупиняють обмін даними про свої стратегічні ядерні сили через рішення Кремля призупинити участь в ДСНО.

Про це пише The Wall Street Journal.

"Це перший крок, який ми зробили в рамках договору у відповідь на призупинення участі росії. Наша мета - заохотити росію повернутися до дотримання договору", - заявив високопоставлений представник адміністрації президента США Джо Байдена.

Рішення США припинити обмін даними було передано в понеділок заступнику міністра закордонних справ росії Сергію Рябкову.

"Це вкрай прикро, але цілком передбачувано і доречно. Чому росія повинна продовжувати отримувати вигоду від заходів прозорості, коли вона відмовляє в них Сполученим Штатам?", - заявила віцепрезидент Ініціативи з питань ядерної загрози, некомерційної організації, що займається питаннями безпеки Лінн Растен.

Також є й ті, хто висловив занепокоєння через те, що це може призвести до руйнування системи контролю над озброєннями, яка десятиліттями регулювала ядерну конкуренцію між Вашингтоном і москвою.

"Приховування цієї інформації залишає США практично без важелів впливу на росію і ще більше затьмарює ситуацію з дотриманням договору обома країнами", - додав виконавчий директор Асоціації з контролю над озброєннями Деріл Кімбелл.

Раніше повідомлялось, що Радбез ООН цього тижня обговорить розміщення ядерної зброї рф у білорусі.