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ПОЛІТИКА

США припинили обмін даними про ядерні сили з росією

28 березня 2023, 20:33
США припинили обмін даними про ядерні сили з росією
Фото: Аналітичний центр ADASTRA
Рішення США припинити обмін даними було передано в понеділок заступнику міністра закордонних справ росії Сергію Рябкову.

Сполучені Штати Америки проінформували росію про те, що вони призупиняють обмін даними про свої стратегічні ядерні сили через рішення Кремля призупинити участь в ДСНО.

Про це пише The Wall Street Journal.

"Це перший крок, який ми зробили в рамках договору у відповідь на призупинення участі росії. Наша мета - заохотити росію повернутися до дотримання договору", - заявив високопоставлений представник адміністрації президента США Джо Байдена.

Рішення США припинити обмін даними було передано в понеділок заступнику міністра закордонних справ росії Сергію Рябкову.

"Це вкрай прикро, але цілком передбачувано і доречно. Чому росія повинна продовжувати отримувати вигоду від заходів прозорості, коли вона відмовляє в них Сполученим Штатам?", - заявила віцепрезидент Ініціативи з питань ядерної загрози, некомерційної організації, що займається питаннями безпеки Лінн Растен.

Також є й ті, хто висловив занепокоєння через те, що це може призвести до руйнування системи контролю над озброєннями, яка десятиліттями регулювала ядерну конкуренцію між Вашингтоном і москвою.

"Приховування цієї інформації залишає США практично без важелів впливу на росію і ще більше затьмарює ситуацію з дотриманням договору обома країнами", - додав виконавчий директор Асоціації з контролю над озброєннями Деріл Кімбелл.

Раніше повідомлялось, що Радбез ООН цього тижня обговорить розміщення ядерної зброї рф у білорусі.

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