Радбез ООН цього тижня обговорить розміщення ядерної зброї рф у білорусі

Раніше МЗС України вимагало негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН "для протидії ядерному шантажу кремля".

Засідання Ради Безпеки ООН щодо заяви президента росії владіміра путіна про розміщення в білорусі тактичної ядерної зброї має відбутись цього тижня.

Про це оголосив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Наскільки мені відомо, засідання Радбезу ООН щодо заяви путіна має відбутись цього тижня. Та це, звісно, питання до самої Ради Безпеки", – зазначив він.

Раніше з вимогою скликати засідання Радбезу звернулась сама Україна, назвавши крок російського президента таким, що підриває засади Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, архітектуру ядерного роззброєння та систему міжнародної безпеки у цілому.

Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін заявив, що у Білорусі до липня розмістять тактичну ядерну зброю.