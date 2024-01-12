США припинили постачання зброї та військової техніки Україні – Кірбі

Координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі сказав, що в зимові місяці Україна відчуває особливо гостру необхідність в поставках озброєнь.

Про це Кірбі розказав на брифінгу.

"Так. Ми видали останній пакет з наявних запасів, на підтримку якого у нас було фінансування", - сказав Кірбі.

За словами Кірбі, гроші, виділені на подібні програми, закінчилися.

Допомога США Україні в її війні проти росії припинилася, тому що у Вашингтоні тривають переговори щодо пакету допомоги, який може бути пов'язаний з переглядом заходів безпеки на кордоні.

"Допомога, яку ми надавали, тепер зі скрипом зупинилася. Критично важливо, щоб Конгрес США діяв за цим запитом, що стосується національної безпеки, щоб ми отримали подальше фінансування", - сказав він.

Кірбі підкреслив, що в зимові місяці Україна відчуває особливо гостру необхідність в поставках озброєнь.

Ми також писали, що переговори в Конгресі досі тривають, проте Республіканці готові розблокувати допомогу для України через питання кордону.