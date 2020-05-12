США припинили п'ять програм культурного обміну з Китаєм

США припинили дію п'яти програм культурного обміну з Китаєм, повідомив американський держдепартамент, назвавши ці програми "інструментами пропаганди м'якої сили".

"Водночас як інші програми, що фінансуються під егідою закону про взаємний освітній та культурний обмін, є взаємовигідними, п'ять програм, про які йдеться, повністю фінансуються і керуються урядом (Китаю - ІФ), як інструменти пропаганди м'якої сили", - йдеться в поширеній держдепом заяві держсекретаря Майка Помпео.

Напередодні адміністрація Трампа ввела нові обмеження на поїздки в країну для членів Комуністичної партії Китаю (КПК) і їх найближчих родичів.

Як зазначається в заяві представника американського держдепартаменту, термін дії туристичних віз для членів китайської компартії скорочується з 10 років до одного місяця.

Таке рішення є частиною "нинішньої політики, регулятивною та правоохоронною мірою" уряду США з метою захисту жителів країни від "згубного впливу КПК".

Крім того, США ввели заборону на закупівлі бавовни і продукції з неї виробництва синьцзянського виробничо-будівельного корпусу КНР, мотивуючи це "використанням примусової праці" місцевих жителів - уйгурів.

Китайська англомовна газета China Daily заявила, що розглядає ці кроки як прагнення налаштованих проти Китаю політиків в адміністрації Трампа закріпити свою жорстку антикитайську політику і після свого відходу.

Вона зазначила, що дії адміністрації президента США Дональда Трампа щодо Китаю призвели до того, що в деяких аспектах створена напруженість в китайсько-американських відносинах вже набула незворотного характеру.

"Навіть якщо нова адміністрація має якийсь намір послабити напруженість, яка була посіяна і продовжує сіятися, деякий збиток просто не підлягає відновленню, чого і домагається чинний президент США", - йдеться в редакційній статті видання.

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