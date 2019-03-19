США приймуть на лікування 10 тяжко поранених українських військових
"На цей рік США виділять приблизно 5 млн доларів на лікування військовослужбовців. Вони визначили 10 госпіталів, які приймуть на безкоштовне лікування 10 українських тяжко поранених. Середня вартість лікування одного, як вони вважають, становить півмільйона доларів", - зазначила заступниця міністра у справах ветеранів Оксана Гаврилюк, повідомляє Укрінформ.
Гаврилюк зазначила, що в бюджетних програмах Мінветеранів на заходи психологічної реабілітації, соціальної і професійної адаптації ветеранів передбачено 110,9 млн гривень на 2019 рік. Крім того, відомство планує законодавчо закріпити можливість відпочинку і реабілітації ветеранів разом із сім'єю.
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Нагадаємо, у Чернігові відкрили обласний центр комплексної реабілітації та обслуговування учасників бойових дій та членів їх родин.
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