США радять Україні почекати з контрнаступом – Reuters

Високопосадовці США закликали Україну тимчасово утриматись від початку масштабного наступу. Просять дочекатись завершення надання допомоги.

Про це повідомляє Reuters.

Під час розмови з Reuters, один з високопосадовців США на умовах анонімності заявив, що США закликали Україну дочекатись останньої партії американської зброї й завершення навчань.

Він додав, що Вашингтон поки що дотримується свого рішення не надавати танки Abrams ЗСУ наразі.

Зазначається, що США відмовляли Києву в передачі танків M1 Abrams, посилаючись на проблеми з технічним обслуговуванням і логістикою.