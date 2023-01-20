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ПОЛІТИКА

США радять Україні почекати з контрнаступом – Reuters

20 січня 2023, 21:31
США радять Україні почекати з контрнаступом – Reuters
Фото: Генштаб ЗСУ
Високопосадовці США закликали Україну тимчасово утриматись від початку масштабного наступу. Просять дочекатись завершення надання допомоги.

Про це повідомляє Reuters.

Під час розмови з Reuters, один з високопосадовців США на умовах анонімності заявив, що США закликали Україну дочекатись останньої партії американської зброї й завершення навчань.

Він додав, що Вашингтон поки що дотримується свого рішення не надавати танки Abrams ЗСУ наразі.

Зазначається, що США відмовляли Києву в передачі танків M1 Abrams, посилаючись на проблеми з технічним обслуговуванням і логістикою.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який брав участь у засіданні формату "Рамштайн", привітав повідомлення про нові поставки зброї в Україну. За його словами, ця підтримка не тільки дозволить українцям захиститися від нових наступів росії, але й дозволить їм розпочати власні наступальні дії, щоб відвоювати територію.
СШАНАТОконтрнаступ

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