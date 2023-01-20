США радять Україні почекати з контрнаступом – Reuters
Про це повідомляє Reuters.
Під час розмови з Reuters, один з високопосадовців США на умовах анонімності заявив, що США закликали Україну дочекатись останньої партії американської зброї й завершення навчань.
Він додав, що Вашингтон поки що дотримується свого рішення не надавати танки Abrams ЗСУ наразі.
Зазначається, що США відмовляли Києву в передачі танків M1 Abrams, посилаючись на проблеми з технічним обслуговуванням і логістикою.Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який брав участь у засіданні формату "Рамштайн", привітав повідомлення про нові поставки зброї в Україну. За його словами, ця підтримка не тільки дозволить українцям захиститися від нових наступів росії, але й дозволить їм розпочати власні наступальні дії, щоб відвоювати територію.