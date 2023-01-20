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Столтенберг привітав нові поставки зброї Україні

20 січня 2023, 18:41
Столтенберг привітав нові поставки зброї Україні
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він підтримує обіцянки союзників про передачу Україні нових пакетів озброєння, адже це допоможе країні захиститись від нових наступів росії та перейти до контрнаступу.

Про це повідомляє Spiegel.

"Той факт, що сотні нових бойових машин піхоти, бронетехніки та бойових танків тепер надаються Україні, це матиме величезне значення для країни... Ця підтримка не тільки дозволить українцям захиститися від нових наступів росії, але й дозволить їм розпочати власні наступальні дії, щоб відвоювати територію", – сказав Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО також дав зрозуміти у Рамштайні, що він очікує й подальшого розвитку дискусії про можливу поставку німецьких танків Leopard 2.

Нагадаємо, Столтенберг заявив, що країни, які підтримують Україну, повинні зосередитись не лише на наданні Києву нових озброєнь, але й на боєприпасах для старих систем і допомозі в їх обслуговуванні.

війназброяпривітанняСтолтенберг

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