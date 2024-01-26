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ПОЛІТИКА

США "розчарували" Угорщину, яка так довго погоджувала вступ Швеції до НАТО

26 січня 2024, 17:31
США
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Затягування Будапештом процедури розчаровує Вашингтон.

Влада Сполучених Штатів Америки (США) не знає, що стало причиною затримки ратифікації вступу Швеції до НАТО з боку уряду Угорщини. 

Про це заявив посол США в Угорщині Девід Прессман, повідомляє The Guardian.

За словами дипломата, Північноатлантичний альянс "настільки міцний, наскільки міцні зобов'язання, які ми беремо одне перед одним, і зобов'язання, яких ми дотримуємося".

"Я вважаю, що важливо, щоб уряд Угорщини виконав своє зобов'язання, і його зобов'язання полягало в тому, що він не буде останнім союзником, який ратифікував приєднання Швеції. Очевидно, що дотримання свого слова є важливим елементом довіри в будь-яких стосунках", - зазначив він.

У бесіді з журналістами Прессман прямо висловився щодо позиції Вашингтона стосовно досить тривалої ратифікації з боку Будапешта.

"Ми розчаровані, що це тривало так довго. І ми з нетерпінням чекаємо, що Угорщина виконає свої зобов'язання перед Сполученими Штатами та іншими їхніми союзниками", - заявив американський дипломат.

Посол також в інтерв'ю відзначив поглиблення дипломатичної ізоляції Будапешта.

"Угорщина справді самотня - і це не повинно бути", - сказав він, вказуючі як приклад і "тривожні ознаки" рішення угорського уряду щодо блокування фінансування ЄС для України, проведення переговорів з російським диктатором владіміром путіним і опір спробам диверсифікації від російської енергетики.

Раніше Будапешт обіцяв, що не буде останнім, хто ратифікує заявку Швеції до членства в Північноатлантичному альянсі. Проте голосування в угорському парламенті кілька разів переносилося.

Нагадаємо, Ердоган затвердив ратифікацію Туреччиною вступу Швеції до НАТО.

СШАУгорщинаШвеціяНАТО

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