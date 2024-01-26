США "розчарували" Угорщину, яка так довго погоджувала вступ Швеції до НАТО

Затягування Будапештом процедури розчаровує Вашингтон.

Влада Сполучених Штатів Америки (США) не знає, що стало причиною затримки ратифікації вступу Швеції до НАТО з боку уряду Угорщини.

Про це заявив посол США в Угорщині Девід Прессман, повідомляє The Guardian.

За словами дипломата, Північноатлантичний альянс "настільки міцний, наскільки міцні зобов'язання, які ми беремо одне перед одним, і зобов'язання, яких ми дотримуємося".

"Я вважаю, що важливо, щоб уряд Угорщини виконав своє зобов'язання, і його зобов'язання полягало в тому, що він не буде останнім союзником, який ратифікував приєднання Швеції. Очевидно, що дотримання свого слова є важливим елементом довіри в будь-яких стосунках", - зазначив він.

У бесіді з журналістами Прессман прямо висловився щодо позиції Вашингтона стосовно досить тривалої ратифікації з боку Будапешта.

"Ми розчаровані, що це тривало так довго. І ми з нетерпінням чекаємо, що Угорщина виконає свої зобов'язання перед Сполученими Штатами та іншими їхніми союзниками", - заявив американський дипломат.

Посол також в інтерв'ю відзначив поглиблення дипломатичної ізоляції Будапешта.

"Угорщина справді самотня - і це не повинно бути", - сказав він, вказуючі як приклад і "тривожні ознаки" рішення угорського уряду щодо блокування фінансування ЄС для України, проведення переговорів з російським диктатором владіміром путіним і опір спробам диверсифікації від російської енергетики.

Раніше Будапешт обіцяв, що не буде останнім, хто ратифікує заявку Швеції до членства в Північноатлантичному альянсі. Проте голосування в угорському парламенті кілька разів переносилося.

Нагадаємо, Ердоган затвердив ратифікацію Туреччиною вступу Швеції до НАТО.