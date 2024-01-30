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ПОЛІТИКА

США розглядають варіанти помсти для Ірану після атаки в Йорданії – Politico

30 січня 2024, 15:17
США розглядають варіанти помсти для Ірану після атаки в Йорданії – Politico
Фото: UNSPLASH
Політика Байдена на Близькому Сході стає все більш складною.

Білий дім зважує, якими повинні бути наслідки для Ірану, який президент Джо Байден звинувачує у загибелі військовослужбовців під час атаки в Йорданії. Наразі Пентагон розглядає декілька варіантів "помсти".

Про це повідомляє Politico.

Деякі демократи стурбовані тим, що президентство Байдена ризикує опинитися під впливом зовнішніх подій. Водночас лідери республіканців у Конгресі та їхні союзники наполягають на швидкій реакції з боку США на нещодавню атаку в Йорданії. Тим часом Дональд Трамп поклав провину за події особисто на Байдена, а консерватори радять бути обережними.

Як пише видання, Байден наказав своїм радникам представити низку варіантів відповіді, які б допомогли стримати інші атаки, але й не розпалювали б тліючий регіон.

Цього понеділка, 29 січня, Білий дім повторив обіцянку президента "відреагувати" на напади американських військових, втім, попередив, що США не діятимуть поспішно.

"Ми не прагнемо нової війни. Ми не прагнемо до ескалації. Але ми обов’язково зробимо те, що вимагається", – заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі та додав, що остаточна відповідь буде враховувати, "що ці групи, підтримані Тегераном, щойно забрали життя американських військових".

Серед варіантів, які сьогодні розглядає Пентагон:

  • нанесення удару по іранському персоналу в Сирії чи Іраку;
  • удар по іранських військово-морських об'єктах у Перській затоці.
  • Тим часом Тегеран заявив, що удар по самому Ірану буде червоною лінією.

Як стверджують чиновники, якщо Байден дасть "зелене світло", відплата почнеться вже протягом наступних кількох днів й "наноситиметься хвилями по цілому ряду цілей".

"Його варіанти варіюються від поганого до гіршого. Відмова від відповіді є недобросовісною, але є ризики спровокувати справжню регіональну війну. Вони знають, що Іран не може дозволити собі прямий конфлікт зі Сполученими Штатами, але він може повністю розв’язати "Хезболлу" проти Ізраїлю чи американських активів, і це може розгорнутися", - відзначив колишній представник США на Близькому Сході Аарон Девід Міллер.

Нагадаємо, 28 січня на північному сході Йорданії поблизу кордону з Сирією безпілотник атакував американські війська, через що загинули троє військових загинули і багато людей отримали поранення.

СШАІранЙорданія

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