США розглядають можливу проміжну ядерну угоду з Іраном – ЗМІ

Переговори з цього питання розпочалися в січні, а союзники були проінформовані в лютому.

Сполучені Штати готують проміжну ядерну угоду з Іраном, яка має вирішити багаторічну дискусію щодо ядерної програми Тегерана.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Переговори з Іраном мають бути спрямовані на досягнення проміжної угоди щодо ядерної програми, оскільки Тегеран просувається вперед у збагаченні урану, а переговори у 2015 році зайшли в глухий кут.

"Президент США Джо Байден сповнений рішучості зупинити Іран, і ми, як і раніше, вважаємо, що дипломатія - найкращий спосіб досягти цієї мети", - заявив представник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Офіційні особи США проінформували своїх колег в Ізраїлі, Франції, Британії та Німеччині, що вони обмірковують пропозицію про укладення угоди, згідно з якою Тегеран обмежить збагачення ядерних матеріалів на рівні 60-відсоткової чистоти в обмін на послаблення санкцій.

Повідомляється, що Іран ознайомлений із проектом нового договору, але поки що не готовий до переговорів, оскільки наполягає на повному знятті всіх санкцій.

Раніше повідомлялось, що аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Іран намагається зміцнити двосторонні відносини безпеки з росією.