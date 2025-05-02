Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США розглядають прямий тиск на кремль через опір путіна мирним ініціативам

02 травня 2025, 15:57
США розглядають прямий тиск на кремль через опір путіна мирним ініціативам
Фото: UNSPLASH
Джерела Politico розповіли, що в Білому домі поки що немає згоди в тому питанні, яких подальших кроків США мають вживати для миру між Україною та росією.

російський диктатор владімір путін продовжує опиратися мирним ініціативам США. Тому Білий дім розглядає прямий тиск на кремль.

Про це повідомляє Politico.

Як пише видання, підписання угоди про надра між Україною і США навряд чи пом'якшить опір путіна тим ідеям, які США запропонували для завершення війни.

Джерела Politico розповіли, що в Білому домі поки що немає згоди в тому питанні, яких подальших кроків США мають вживати для миру між Україною та росією.

Зокрема, американська влада обговорює важкі рішення, включаючи прямий тиск на Кремль, чого президент США Дональд Трамп уникав.

"Більше санкцій буде наступним витком тиску, якщо президент захоче піти цим шляхом", - зазначив один зі співрозмовників видання.

Але залишається незрозумілим, чи буде нових санкцій достатньо для того, щоб вплинути на путіна.

Нагадаємо, у Держдепі США підтвердили готовність Трампа запровадити нові санкції проти росії.

СШАвійнаВладімір Путінсанкціі проти росії

Останні матеріали

Миру в Україні не буде. Можливе лише перемир'я, але озброювати Україну треба – Майкл Пек
Політика
Миру в Україні не буде. Можливе лише перемир'я, але озброювати Україну треба – Майкл Пек
Переклад iPress – 02 травня 2025, 12:49
На службі Кремля. Проросійські рупори знов набувають сили – Едвард Лукас
Політика
На службі Кремля. Проросійські рупори знов набувають сили – Едвард Лукас
Переклад iPress – 02 травня 2025, 12:16
Жодної колонізації Марса. США втратили лідерство, але чи замінить їх Альянс демократій – Ендрю Таннер
Політика
Жодної колонізації Марса. США втратили лідерство, але чи замінить їх Альянс демократій – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 травня 2025, 08:08
Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-москва – Ендрю Чахоян
Політика
Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-москва – Ендрю Чахоян
Переклад iPress – 01 травня 2025, 15:18
Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post
Політика
Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post
Переклад iPress – 01 травня 2025, 12:38
Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 травня 2025, 08:35
Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Політика
Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 15:47
Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Політика
Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 12:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється