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США розгортають додаткові ППО на Близькому Сході

22 жовтня 2023, 11:57
США розгортають додаткові ППО на Близькому Сході
Фото: mda.mil

Про це це йдеться на сайті Міністерства оборони США. 

Остін заявив, що він докладно обговорив з президентом Джо Байденом нещодавню ескалацію з боку Ірану і його маріонеткових сил в регіоні Близького Сходу.

Міністр додав, що перенаправив рух авіаносної ударної групи авіаносця "USS Dwight D. Eisenhower" до зони відповідальності Центрального командування.

"Ця авіаносна ударна група доповнює авіаносну ударну групу "Джеральд Р. Форд", яка зараз діє в східній частині Середземного моря. Вона ще більше посилить наші сили і зміцнить наші можливості й здатність реагувати на різноманітні непередбачувані обставини", - сказав Ллойд. 

Крім того, Остін дав вказівку розгорнути батарею протиракетного комплексу рухомого наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення ракет середньої дальності THAAD і додаткових підрозділів Patriot в місцях дислокації американських військ по всьому регіону з метою посилення їхнього захисту.

Днями Міністерство оборони США заявило, що відправить раніше куплені в Ізраїлю дві системи протиракетної оборони "Залізний купол" назад для захиститу від ракет.

 
СШАБлизький СхідППО

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