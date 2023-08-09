США розширили санкції проти білорусі
Сполучені Штати Америки сьогодні, 9 серпня, запровадили новий пакет санкцій проти білорусі.
Про це повідомляє Міністерство фінансів США.
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оновило свій список особливо позначених громадян і заблокованих осіб.
Під обмеження потрапили двоє синів і дружина білоруського бізнесмена Олексія Івановича Олексіна.
З 2021 року на Олексина і його основні компанії накладено санкції Європейського союзу. Також Під санкціями США, Канади, Швейцарії, Японії, України.
Також США ввели санкції проти:
- Чотирьох представників Департаменту фінансових розслідувань Комітету держконтролю білорусі;
- гендиректора ВАТ "Білоруський металургійний завод";
- Відділу фінансових розслідувань Комітету держконтролю білорусі;
- білоруської державної авіакомпанії "Белавіа";
- ВАТ "Мінського заводу цивільної авіації № 407".
Також США ввели санкції проти літака Bombardier CRJ-200ER. Ним користуються сини білоруського диктатора олександра лукашенка і прем'єр-міністр білорусі Олександра Головченко.
Раніше повідомлялось, що Польща може закрити залізничне сполучення з білоруссю.