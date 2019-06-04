США розширили санкції проти Венесуели

"Куба продовжує отримувати вигоду від нелегітимного режиму Ніколаса Мадуро і підтримує його через схеми "нафта для репресій"

США запровадили санкції проти 34 нафтових танкерів венесуельського державного нафтового концерну PDVSA.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення розміщене на сайті Мінфіну США.

Крім того, під дію нових обмежувальних заходів потрапили також ще дві компанії і один танкер, що в лютому та березні цього року перевозили нафту з Венесуели на Кубу.

"Куба продовжує отримувати вигоду від нелегітимного режиму Ніколаса Мадуро і підтримує його через схеми "нафта для репресій". Сполучені Штати залишаються прихильними до переходу до демократії у Венесуелі та до притягнення кубинського режиму до відповідальності за його безпосередню участь у кризі в Венесуелі", - заявив міністр фінансів Стівен Мнучін.