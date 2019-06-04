ПОЛІТИКА НОВИНИСША запровадили санкції проти 34 нафтових танкерів венесуельського державного нафтового концерну PDVSA.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США розширили санкції проти Венесуели
"Куба продовжує отримувати вигоду від нелегітимного режиму Ніколаса Мадуро і підтримує його через схеми "нафта для репресій"
Фото: gettyimages.com
Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення розміщене на сайті Мінфіну США.
Крім того, під дію нових обмежувальних заходів потрапили також ще дві компанії і один танкер, що в лютому та березні цього року перевозили нафту з Венесуели на Кубу.
"Куба продовжує отримувати вигоду від нелегітимного режиму Ніколаса Мадуро і підтримує його через схеми "нафта для репресій". Сполучені Штати залишаються прихильними до переходу до демократії у Венесуелі та до притягнення кубинського режиму до відповідальності за його безпосередню участь у кризі в Венесуелі", - заявив міністр фінансів Стівен Мнучін.
Нагадаємо, що останні американські дипломати залишили Венесуелу в четвер, 14 березня.
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