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США розширили санкції проти Венесуели

"Куба продовжує отримувати вигоду від нелегітимного режиму Ніколаса Мадуро і підтримує його через схеми "нафта для репресій"
США запровадили санкції проти 34 нафтових танкерів венесуельського державного нафтового концерну PDVSA.
США розширили санкції проти Венесуели Фото: gettyimages.com

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення розміщене на сайті Мінфіну США.

Крім того, під дію нових обмежувальних заходів потрапили також ще дві компанії і один танкер, що в лютому та березні цього року перевозили нафту з Венесуели на Кубу.

"Куба продовжує отримувати вигоду від нелегітимного режиму Ніколаса Мадуро і підтримує його через схеми "нафта для репресій". Сполучені Штати залишаються прихильними до переходу до демократії у Венесуелі та до притягнення кубинського режиму до відповідальності за його безпосередню участь у кризі в Венесуелі", - заявив міністр фінансів Стівен Мнучін.

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06 04 2019 13:38
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