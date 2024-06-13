США розширюють санкції проти росії: нові обмеження для іноземних банків

Під обмеження потрапили ще понад 300 фізичних та юридичних осіб з росії та інших країн.

Адміністрація президента США Джо Байдена запровадила новий раунд санкцій проти росії, включаючи значне розширення зусиль з тиску на іноземні банки, які допомагають фінансувати війну рф.

Про це повідомляє Politico.

Міністерство фінансів США заявило, що розширює сферу застосування санкцій проти іноземних фінансових установ, які ведуть бізнес у росії.

У грудні Байден підписав указ, який передбачає загрозу санкцій для банків, якщо вони сприятимуть транзакціям близько 1200 підприємств російської військово-промислової бази. Міністерство фінансів США заявило, що іноземні банки тепер ризикують потрапити під обмеження Штатів за роботу з більш ніж 4500 підсанкційними суб'єктами.

Американський Мінфін заявив про розширення санкційної політики, щоб охопити будь-яку іноземну банківську установу, яка веде бізнес із будь-яким російським підсанкційним суб'єктом. Це включає деякі з найбільших російських кредиторів і фінансових установ, їхні "аванпости" в таких країнах, як Китай, Індія, а також у Гонконгу.

Нові обмеження, які також націлені на російські фінансові ринки й біржі, спрямовані на скорочення потоку грошей та інвестицій до рф.

"Воєнна економіка росії глибоко ізольована від міжнародної фінансової системи, через що кремлівська армія відчайдушно потребує доступу до зовнішнього світу. Сьогоднішні дії завдають удару по решті шляхів для отримання міжнародних матеріалів і обладнання, включаючи їхню залежність від критично важливих поставок з третіх країн", - заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

До санкційного списку потрапили понад 300 фізичних та юридичних осіб рф та інших країн, які допомагають Москві обходити запроваджені обмеження. Зокрема, серед них є компанії з Китаю, Туреччини, Казахстану, Киргизстану, Болгарії, Сербії, ОАЕ й Білорусі.

Санкції також торкнулися семи компаній, які беруть участь у російських проєктах СПГ: “Обський СПГ”, "Арктик СПГ-1" та "Арктик СПГ-3".

Міністерство торгівлі США оголосило, що розширює експортний контроль проти організацій, які допомагають росії вижити в економічному плані на тлі її вторгнення в Україну.

Також Штати заявили про нові заходи щодо боротьби з підставними компаніями, які перенаправляють підсанкційні товари до росії, та обмеження щодо програмного забезпечення, яке використовують російські й білоруські військові. Бюро промисловості та безпеки Штатів оголосило про нові експортні обмеження для росії та білорусі на більш ніж 500 додаткових позицій і додало п'ять організацій з рф та Китаю до списку обмежень на торгівлю з США.

Новий масштабний пакет санкцій та експортного контролю з'явився в той час, коли Байден вирушає на саміт G7 в Італії, де лідери країн групи обговорюватимуть шляхи посилення тиску на росію та збільшення підтримки України.