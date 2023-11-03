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США прагнуть призупинити військові дії Ізраїлю, який оточив місто Газа

03 листопада 2023, 12:31
США прагнуть призупинити військові дії Ізраїлю, який оточив місто Газа
Палестинець прогулюється поруч з уламками будівель, зруйнованих під час 50 днів конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС влітку минулого року, в місті Газа 3 листопада, 2014. Фото: АFР
Адміністрація президента США Джо Байдена тисне на Ізраїль, щоб той обмежив авіаудари по Газі.

Про це повідомив Reuters.

Державний секретар США Блінкен прибув до Тель-Авіва для зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю.

"Мене шокує смерть мертвих палестинських та ізраїльських дітей", - сказав держсекретар. 

Сполучені штати стверджують, що паузи у бойових діях не завадять Ізраїлю захищатися. 

Натомість Ізраїль стверджує, що його літаки, артилерія і флот протягом ночі завдали ударів по цілях Хамас, убивши кількох бойовиків. 

Нагадаємо, що сьогодні державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю для зустрічей з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та іншими ізраїльськими високопосадовцями.

 

СШАІзраїльвійна

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