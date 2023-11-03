США прагнуть призупинити військові дії Ізраїлю, який оточив місто Газа
Про це повідомив Reuters.
Державний секретар США Блінкен прибув до Тель-Авіва для зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю.
"Мене шокує смерть мертвих палестинських та ізраїльських дітей", - сказав держсекретар.
Сполучені штати стверджують, що паузи у бойових діях не завадять Ізраїлю захищатися.
Натомість Ізраїль стверджує, що його літаки, артилерія і флот протягом ночі завдали ударів по цілях Хамас, убивши кількох бойовиків.
Нагадаємо, що сьогодні державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю для зустрічей з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та іншими ізраїльськими високопосадовцями.