Палестинець прогулюється поруч з уламками будівель, зруйнованих під час 50 днів конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС влітку минулого року, в місті Газа 3 листопада, 2014. Фото: АFР

Адміністрація президента США Джо Байдена тисне на Ізраїль, щоб той обмежив авіаудари по Газі.

Про це повідомив Reuters.

Державний секретар США Блінкен прибув до Тель-Авіва для зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю.

"Мене шокує смерть мертвих палестинських та ізраїльських дітей", - сказав держсекретар.

Сполучені штати стверджують, що паузи у бойових діях не завадять Ізраїлю захищатися.

Натомість Ізраїль стверджує, що його літаки, артилерія і флот протягом ночі завдали ударів по цілях Хамас, убивши кількох бойовиків.

Нагадаємо, що сьогодні державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю для зустрічей з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та іншими ізраїльськими високопосадовцями.