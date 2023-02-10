США скасували частину санкцій проти Сирії для ліквідації наслідків землетрусу

Сполучені Штати скасували частину санкцій проти Сирії, щоб полегшити країні боротьбу з наслідками серйозного землетрусу, який забрав тисячі життів.

Про це повідомляє сайтМіністерства фінансів США.

Повідомляється, що чинні санкції США проти Сирії тепер не торкатимуться транзакцій щодо надання їй допомоги у зв'язку із землетрусом. Спеціальна ліцензія діє до 8 серпня 2023 року. Уточнюється, що всі також заборонені угоди, пов'язані з нафтою, взаємодія з особами та урядом Сирії, що потрапили під санкції.

Влада США також виділять 85 млн доларів на надання гуманітарної допомоги після землетрусів у Туреччині та Сирії. Про це йдеться в заяві Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), через яку буде виділено кошти.

Група USAID з надання допомоги під час стихійного лиха була мобілізована через кілька годин після землетрусів, що сталися 6 лютого. Наразі її представники працюють в Адіямані, Адані та Анкарі, група включає близько 200 осіб, з яких 159 – співробітники пошуково-рятувальних служб. Своїм головним пріоритетом вона називає допомогу у витягуванні людей з-під завалів.

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.