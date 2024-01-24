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У США закінчились гроші для допомоги Україні – Остін

24 січня 2024, 21:21
У США закінчились гроші для допомоги Україні – Остін
Фото: ЕРА
Гроші для допомоги Україні закінчилися і Сполучені штати тепер не можуть постачати ракети і боєприпаси на тому ж рівні.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на щомісячній конференції 50 країн, які координують підтримку України, пише Associated Press.

"У США скінчилися гроші для допомоги Україні, і ми не в змозі поставляти Києву ракети і боєприпаси на тому ж рівні, що і рік тому. Я закликаю цю групу копати глибше, щоб надати Україні більше життєво важливих наземних систем протиповітряної оборони і перехоплювачів", - сказав глава Пентагону.

Інформагенство процитувало помічницю Остіна з міжнародних справ Селесту Валландер, яка повідомила, що в Міноборони України щодня надходять звіти про брак у підрозділів озброєння і боєприпасів.

Раніше у Пентагоні вважають реальною загрозою відсутність нової зброї для України.

 

Пентагондопомога

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