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США співпрацюють з союзниками для протистояння "вагнерівцям" у низці країн – Держдеп

24 лютого 2023, 11:45
США співпрацюють з союзниками для протистояння
джерело novynarnia
Для переслідування "вагнерівців" та засновника ПВК євгена пригожина застосовуються усі доступні повноваження.

Сполучені Штати Америки разом із союзниками з Європи та Африки протистоять впливу "вагнерівців" у низці країн по всьому світу.
Про це повідомив представник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу.

"Група вагнера, де б вона не знаходилася, чи то на африканському континенті, чи то в Україні, в будь-якому іншому місці, де вона змогла вкоренитися, ми помітили, що ці країни часто починають ставати слабшими, біднішими, більш незахищеними, менш незалежними. Це все впливи, яким США і наша взаємодія з цими країнами прагнуть протистояти", - наголосив Прайс.

Він зазначив, що для переслідування "вагнерівців" та засновника ПВК євгена пригожина використовуються доступні повноваження. Зокрема, було запроваджено низку санкцій та інших заходів для протидії впливу приватної військової компанії в країнах Африки і не тільки.

"Ми тісно співпрацюємо з нашими африканськими партнерами та європейськими країнами, щоб протистояти цим дестабілізуючим діям, які робить група "вагнера", - додав представник Держдепу.

 

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