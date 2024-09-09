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США стривожені новинами про передачу Іраном ракет росії – ЗМІ

09 вересня 2024, 10:12
США стривожені новинами про передачу Іраном ракет росії – ЗМІ
Фото: DW
Це означатиме ескалацію підтримки Іраном війни в Україні.

Адміністрація Байдена "стривожена" інформацією в ЗМІ про те, що Тегеран перед або збирається передати росії балістичні ракети для ударів по Україні.

Про це Голосу Америки повідомив речник Ради нацбезпеки Шон Саветт у Білому домі.

Речник Ради нацбезпеки Шон Саветт заявив, що США "стурбовані цими повідомленнями". 

"Будь-яка передача іранських балістичних ракет росії означатиме значну ескалацію підтримки Іраном війни проти України", - додав Саветт. 

Він не деталізував, чи знають США про таку передачу.

Саветт сказав, що США та партнери з G-7 та НАТО "чітко заявили... що готові організувати значні наслідки" у разі передачі Іраном ракет росії. 

Аналітики вважають, що Захід зіткнувся з дилемою, як діяти далі, коли виявить передачу іранських ракет рф.

Важливи, але водночас проблематичних дій буде заборона самої передачі, сказав дослідник Міжнародного інституту стратегічних досліджень США Фабіан Гінц.

"Немає надійного способу перешкодити таким видам передачі, окрім того, щоб західні держави взяли під контроль Каспійське море або повітряний простір над ним, або ж повітряний простір над Росією чи Іраном і, відповідно, розв’язали тотальну війну, якої США не хочуть", - прокоментував радикальний сценарій Гінц.

Старший науковий співробітник Фонду захисту демократій Бехнам Бен Талеблу вважає, що Захід може зірвати передачу ракет, спробувавши провести диверсію в ракетній програмі Ірану або розсекретивши розвідувальні дані, які виявляють таку передачу, і оперативно оприлюднити їх, щоб спробувати стримати Іран.

Нещодавно ми писали, що Іран готується передати балістичні ракети рф.

 

Іранбалістичні ракетивійна в Україні

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