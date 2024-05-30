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США стурбовані ударами України по російських ядерних радіолокаційних станціях – WP

30 травня 2024, 12:37
США стурбовані ударами України по російських ядерних радіолокаційних станціях – WP
Wikipedia
Вашингтон передав Києву, що атаки на російські системи раннього попередження можуть бути дестабілізуючими.

Про це йдеться в статті американської газети The Washington Post.

США побоюються, що ці удари можуть небезпечно розлютити москву в той час, коли адміністрація Байдена думає, чи скасувати обмеження на використання Україною американської зброї для ударів по території рф.

"Сполучені Штати стурбовані нещодавніми ударами України по російських пунктах раннього попередження про балістичні ракети", - сказав американський чиновник на умовах анонімності через делікатність питання.

США передали України свою стурбованість двома атаками за останній тиждень на РЛС, де один удар в Армавірі завдав певної шкоди.

"Ці об'єкти не були залучені до підтримки війни росії проти України. Але це чутливі місця, оскільки рф може відчути, що її стратегічні можливості стримування стають ціллю, що може підірвати здатність кремля підтримувати ядерне стримування проти США", - сказав чиновник.

Але український чиновник, знайомий із цією справою, сказав, що росія використовувала РЛС для спостереження за діяльністю українських військових: за використанням Києвом повітряної зброї, як-от безпілотників і ракет. Політик на умовах анонімності підтвердив, що Головне управління розвідки несе відповідальність за удари.

Київ стикається з постійною загрозою своєму існуванню з боку рф, яка останнім часом завоювала позиції, частково завдяки своїм складним радарам і технологіям глушіння зброї і це зробило марними запуски деяких західних снарядів та керованих ракет. 

Ці станції розширюють можливість москви відстежувати надану Британією та США зброю великої дальності та безпілотники, які завдали серйозної шкоди Чорноморському флоту рф та військовим об’єктам у Криму.

Український чиновник додав, що метою ударів було зменшити здатність рф відстежувати дії українських військових на півдні України. Дрон, який націлився на РЛС поблизу Орська, подолав понад 1800 км - це рекордна відстань до атакованого об'єкта. 

Нагадаємо, що днями дрон ГУР побив рекорд, пролетівши 1800 км, і атакував РЛС в росії

Український не сказав, чи удар завдав шкоди.

 
СШАРЛСудари по рф

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