США судяться з однією з найбільших торговельних мереж через опіоїдну кризу

Мін’юст Сполучених Штатів подав до суду на рітейл-мережу Walmart за сприяння опіоїдній кризі - компанія виконувала недійсні рецепти та не повідомляла про підозрілі запити.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Reuters.

У Мін’юсті США вважають, що у Walmart ігнорували застереження своїх фармацевтів та виконували тисячі недійсних рецептів медикаментів.

Мережа Walmart звинувачення відкидає.

У судових матеріал зазначається, що Walmart "перетворив свою мережу з 5000 аптек на постачальника препаратів, що викликають сильну залежність, ще з червня 2013 року". Walmart звинувачують у тому, що компанія змушувала фармацевтів виконувати недійсні рецепти та не повідомляла про підозрілі запити на опіоїдні препарати.

Судовий позов до Walmart є однією із найбільших дій уряду у протидії опіоїдній кризі та компаніям, що їй сприяють.

Нещодавно також визнали винною компанію Purdue (виробляє препарат OxyContin) у продажі опіоїдів, а компанію Insys Therapeutics - у підкупі лікарів, аби вони призначали препарати, що викликають залежність.

Наразі є понад 3 тисячі судових позовів до виробників та постачальників препаратів, що посилюють вплив опіоїдної кризи - за даними США через передозування з 1999 по 2018 рік померли близько 450 тисяч людей.

Опіоїдна криза у США розпочалась у 90-х, коли компанії почали переконувати людей, що опіоїдні препарати не викликатимуть залежності, та стимулювати їхнє масове застосування. Результатом стала велика кількість рецептів на опіоїди, що призвело до їхнього надмірного вживання як за рецептом, так і без.

Згодом стало зрозумілим, що препарати викликають сильну залежність. Лише за 2018 рік від передозування опіоїдами у США померли понад 32 тисячі людей.

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