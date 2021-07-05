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США сигналізували готовність допомогти Україні з вакцинами - МЗС

"У нас є вже позитивні сигнали про те, що така допомога буде. Ми над цим працюємо", - додав міністр
МЗС України працює над тим, щоб США допомогли Україні з вакцинами від COVID-19, і вже є позитивні сигнали, що така допомога буде.
США сигналізували готовність допомогти Україні з вакцинами - МЗС Фото: РБК-Україна

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Ми працюємо з американською адміністрацією, я абсолютно вас запевняю, що по лінії МЗС ця робота ведеться, наше посольство у Вашингтоні працює над тим, щоб Сполучені Штати допомогли Україні з вакцинами", - сказав Кулеба. 

"У нас є вже позитивні сигнали про те, що така допомога буде. Ми над цим працюємо", - додав міністр.

Нагадаємо, що Бразилія знайшла в російській вакцині дефекти і забракувала Sputnik V

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07 05 2021 09:50
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