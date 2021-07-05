ЗДОРОВ'Я НОВИНИМЗС України працює над тим, щоб США допомогли Україні з вакцинами від COVID-19, і вже є позитивні сигнали, що така допомога буде.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США сигналізували готовність допомогти Україні з вакцинами - МЗС
"У нас є вже позитивні сигнали про те, що така допомога буде. Ми над цим працюємо", - додав міністр
Фото: РБК-Україна
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".
"Ми працюємо з американською адміністрацією, я абсолютно вас запевняю, що по лінії МЗС ця робота ведеться, наше посольство у Вашингтоні працює над тим, щоб Сполучені Штати допомогли Україні з вакцинами", - сказав Кулеба.
"У нас є вже позитивні сигнали про те, що така допомога буде. Ми над цим працюємо", - додав міністр.
Нагадаємо, що Бразилія знайшла в російській вакцині дефекти і забракувала Sputnik V
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07 05 2021 09:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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