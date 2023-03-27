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США та Британії проведуть військові навчання в Молдові

27 березня 2023, 12:33
США та Британії проведуть військові навчання в Молдові
Фото: AFP/ GETTY IMAGES
В Міністерстві оборони Молдови попередили громадян про майбутні військові навчання за участю союзників і закликали не поширювати чутки й припущення щодо цього.

В відомстві повідомили, що маневри у рамках JCET-2023 відбудуться протягом двох тижнів. 

Повідомляє Newsmaker.

"Просимо громадян не спекулювати" - заявило міноборони Молдови. 

Пройдуться навчання за участю військових Румунії, США та Британії і передбачають спільну підготовку і обмін досвідом між бійцями спецпризначення, підвищення якості оперативної взаємодії контингентів.

У цей період на дорогах можуть помічати техніку, що рухається з частин базування у навчальні центри, де проходитимуть маневри.

Прес-служба Міноборони закликала не поширювати чутки й припущення у зв’язку з пересуванням техніки і навчаннями. 

Силовики виконуватимуть бойові стрільби, стрибки з парашутом, виконання бойових завдань за сценарієм навчань.

JCET-2023 - спільні комбіновані навчання з обміну, вона є плановими, молдовські спецпризначенці долучаються до них з 2009 року.

Сьогодні стало відомо, що українські військові закінчили навчання на танках Challenger в Британії.

JCETМолдоваСШАБританія

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