США та Британії проведуть військові навчання в Молдові
В відомстві повідомили, що маневри у рамках JCET-2023 відбудуться протягом двох тижнів.
Повідомляє Newsmaker.
"Просимо громадян не спекулювати" - заявило міноборони Молдови.
Пройдуться навчання за участю військових Румунії, США та Британії і передбачають спільну підготовку і обмін досвідом між бійцями спецпризначення, підвищення якості оперативної взаємодії контингентів.
У цей період на дорогах можуть помічати техніку, що рухається з частин базування у навчальні центри, де проходитимуть маневри.
Прес-служба Міноборони закликала не поширювати чутки й припущення у зв’язку з пересуванням техніки і навчаннями.
Силовики виконуватимуть бойові стрільби, стрибки з парашутом, виконання бойових завдань за сценарієм навчань.
JCET-2023 - спільні комбіновані навчання з обміну, вона є плановими, молдовські спецпризначенці долучаються до них з 2009 року.
Сьогодні стало відомо, що українські військові закінчили навчання на танках Challenger в Британії.