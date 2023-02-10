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ПОЛІТИКА

США та Британія ввели санкції проти проросійських чиновників Болгарії

10 лютого 2023, 21:40
США та Британія ввели санкції проти проросійських чиновників Болгарії
Джерело: crimea.suspilne.media
Сполучені Штати та Британія ввели санкції проти держслужбовців та політиків Болгарії, а також пов'язаних з ними організації, які посилили залежність країни від російських енергоносіїв.

Про це повідомляє Держдепартамент США.

"США у координації з Великою Британією запровадили санкції щодо п'ятьох колишніх болгарських чиновників, а також пов'язаних з ними організацій "за корупційні дії з метою отримання незаконної особистої вигоди, підриву демократичних інститутів країни та посилення руйнівної залежності від російських джерел енергії", - йдеться у заяві.

Під санкції США потрапили:

- колишній парламентарій та міністр енергетики Румен Овчаров;

- колишній генеральний директор та заступник директора Козлодуйської атомної електростанції (КАЕС) Олександр Христов Ніколов;

- колишній генеральний директор КАЕС та колишній депутат Іван Генов;

- колишній парламентарій, лідер Національного руху русофілів та голова політичної партії "Русофіли за відродження Вітчизни" Микола Малинов;

- колишній парламентарій та колишній міністр фінансів Владислав Горанов.- 

Також санкції запроваджено щодо організацій та компаній, які контролюються Малиновим та Горановим.

Санкції Великобританії "за серйозну корупцію та зловживання коштами державних установ" запроваджені щодо:

бізнесмена та олігарха Василя Крумова Божкова;

олігарха та колишнього парламентарія Деляна Славчева Пєєвського;

колишнього заступника голови Болгарського державного агентства з технічних операцій Ілька Димитрова Желязкова.

Як повідомляється, санкції щодо цих трьох осіб раніше також були запроваджені США.

У заяві зазначено, що корупційні дії цих осіб "відбивають системну модель особистого збагачення за кошти болгарського народу, уряду та демократичних інститутів".

Раніше повідомлялось, що США та Британія ввели санкції проти семи російських кіберзлочинців.

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