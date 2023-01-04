США та Ізраїль шукають способи завадити Ірану постачати дрони до рф

США провели переговори з Ізраїлем щодо можливостей припинення витоку зброї з Ірану, у тому числі постачань до рф дронів-камікадзе.

Про це на брифінгу заявив представник Держдепу США Нед Прайс.

"Ми, безперечно, обговорювали з нашими ізраїльськими партнерами загрозу, яку становлять іранські БПЛА, а також їхнє поширення по всьому світу, включаючи росію", - сказав спікер.

Прайс зазначив, що відповідне питання стало предметом розмов із структурами Ізраїлю по лінії як Держдепартаменту, так і Білого дому.

За його словами, Вашингтон застосовує важелі, щоб перешкодити Тегерану реалізовувати схеми постачання озброєнь за кордон.

"Сполучені Штати погоджують свій підхід із союзниками та партнерами по всьому світу, щоб зупинити потік військових технологій з Ірану до росії, а також інших країн-ізгоїв", - додав представник Держдепу.

Раніше повідомлялось, що Україна розроблятиме дрони класу "повітря-повітря", які збиватимуть іранські "шахеди".