США та країни ЄС працюють над санкціями проти алмазної галузі рф —Держдеп
Офіційні особи США та країн ЄС провели зустріч із керівниками компаній алмазної промисловості щодо запровадження економічних обмежень проти алмазної індустрії рф.
Про це повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.
"Сьогодні посол Джеймс О'Брайєн приєднався до заступника гендиректора та головного спеціаліста з контролю правил торгівлі Єврокомісії Дениса Редоннета, щоб обговорити з провідними офісами торгівлі алмазами, а також виробниками, лабораторіями та галузевими торговими асоціаціями в США та Європі", - йдеться у повідомленні Держдепу.
У відомстві також зазначили, що існує необхідність запровадження найефективніших і найвпливовіших способів перервати потік доходів від обробки та видобутку алмазів для росії.
Нагадаємо, Польща закликала ЄС запровадити нові санкції проти білорусі.