США та країни ЄС працюють над санкціями проти алмазної галузі рф —Держдеп

росія продовжує заробляти мільярди на алмазах і Захід хоче це припинити.

Офіційні особи США та країн ЄС провели зустріч із керівниками компаній алмазної промисловості щодо запровадження економічних обмежень проти алмазної індустрії рф.

Про це повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.

"Сьогодні посол Джеймс О'Брайєн приєднався до заступника гендиректора та головного спеціаліста з контролю правил торгівлі Єврокомісії Дениса Редоннета, щоб обговорити з провідними офісами торгівлі алмазами, а також виробниками, лабораторіями та галузевими торговими асоціаціями в США та Європі", - йдеться у повідомленні Держдепу.

У відомстві також зазначили, що існує необхідність запровадження найефективніших і найвпливовіших способів перервати потік доходів від обробки та видобутку алмазів для росії.

Нагадаємо, Польща закликала ЄС запровадити нові санкції проти білорусі.