США та Китай провели перші торговельні переговори в Женеві

Ця зустріч стала першою спробою сторін знайти шлях до зменшення тарифного тиску, який уже давно завдає шкоди не лише двосторонній торгівлі, а й глобальній економіці.

США та Китай провели першу зустріч, присвячену обговоренню торговельних відносин, у швейцарській Женеві — це може стати важливим кроком до поступового завершення багаторічної торговельної війни між двома найбільшими економіками світу.

Про це повідомляє Reuters.

Переговори розпочалися між віце-прем'єром Китаю Хе Ліфеном та міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Ця зустріч стала першою спробою сторін знайти шлях до зменшення тарифного тиску, який уже давно завдає шкоди не лише двосторонній торгівлі, а й глобальній економіці.

За даними видання, перемовини відбулися у дипломатичному центрі Женеви та тривали близько двох годин. Місце проведення офіційно не розкривалося, проте свідки бачили делегації поблизу резиденції швейцарського посла в ООН у передмісті Колоньї після обідньої перерви.

Посередником у діалозі виступила Швейцарія. Міністр економіки країни Гі Пармелін зустрівся з обома делегаціями та заявив, що вже сам факт початку переговорів є позитивним сигналом. Він висловив сподівання, що сторони зможуть напрацювати дорожню карту для подальших кроків.

"Якщо вдасться розробити дорожню карту, і вони вирішать продовжити переговори, це знизить напруженість", — сказав Пармелін журналістам. Він додав, що переговори можуть тривати до неділі або навіть понеділка.

Передумови конфлікту

Торговельна війна між США та Китаєм загострилася після того, як президент Дональд Трамп у січні збільшив мита на китайський імпорт до 145%, звинувативши Пекін у недобросовісній торговельній практиці та нездатності зупинити експорт речовин, які використовуються для виробництва фентанілу. У відповідь Китай підвищив мита до 125% та заявив про неприпустимість "імперіалістського тиску".

Нещодавно Трамп припустив можливість зниження мит до 80%, назвавши це "правильним кроком", і вперше озвучив потенційну альтернативу жорсткішим заходам.

Водночас Вашингтон і Пекін обмінялися твердженнями про ініціативу проведення переговорів: США заявили, що це був запит Китаю, натомість Пекін наголошує, що саме Сполучені Штати виступили ініціатором.

На думку аналітиків, Китай може прагнути тимчасового звільнення від тарифів на 90 днів — аналогічного до того, яке США надали іншим країнам у період переговорів. У разі зниження мит або продовження діалогу ринки можуть позитивно відреагувати на такі зрушення.