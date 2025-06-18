США та Німеччина запускають спільне виробництво крилатих ракет і дронів у Європі

Це свідчить про те, що Європа використовує американські технології для підвищення військового потенціалу.

Американська компанія Anduril Industries і німецька Rheinmetall оголосили про стратегічне партнерство для спільної розробки та виробництва автономних повітряних систем у Європі.

Про це йдеться у повідомленні компаній від 18 червня.

Партнери планують організувати в Європі виробництво американських дронів Fury та крилатих ракет Barracuda, а також твердопаливних ракетних двигунів, залучаючи європейських постачальників.

Barracuda – це лінійка недорогих крилатих ракет із різним бойовим навантаженням і дальністю дії, причому модель Barracuda-M оптимізована для масового виробництва, що допомагає вирішити проблему дефіциту високоточних боєприпасів для США та їхніх союзників.

Ці ракети потребують менше деталей і інструментів, можуть виготовлятися комерційними підрядниками та коштують приблизно на 30% дешевше порівняно з аналогами.

Fury – це багатоцільовий автономний бойовий літак високої продуктивності, здатний виконувати складні місії та працювати разом із пілотованими винищувачами.

Обидві системи використовують програмне забезпечення Lattice на базі штучного інтелекту від Anduril.

Співпраця спрямована на створення нового озброєння, яке можна швидко виробляти у великих обсягах, широко розгортати та адаптувати до потреб європейських збройних сил, забезпечуючи технологічний суверенітет і зменшуючи залежність від одного постачальника.

Нагадаємо, збройовий концерн Rheinmetall планує відкрити три заводи в Україні.