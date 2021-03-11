Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

США та Румунія побудують модульну атомну електростанцію

Партнерство принесе технологію SMR до Румунії. Комерційна угода включатиме шестимодульний завод NuScale, який спочатку створить понад 3700 робочих місць у США та Румунії, включаючи можливі профспілки, з потенціалом створення 30 000 робочих місць із розвитком проєкту
Сполучені Штати та Румунія оголосили про плани побудувати в Румунії "перший у своєму роді" малий модульний реактор (SMR).
США та Румунія побудують модульну атомну електростанцію Фото: CNN
Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".
 
У Білому домі заявили, що впровадження технології SMR стане важливим внеском у декарбонізований енергетичний сектор і майбутнє з нульовими викидами
 
"Партнерство принесе технологію SMR до Румунії. Комерційна угода включатиме шестимодульний завод NuScale, який спочатку створить понад 3700 робочих місць у США та Румунії, включаючи можливі профспілки, з потенціалом створення 30 000 робочих місць із розвитком проєкту", – заявила адміністрація США.
 
Тим часом, президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що модульні реактори почнуть виробляти енергію до 2028 року, а інвестиції зміцнять партнерство між Румунією та США в цивільному ядерному секторі.
 
У 2020 році Румунія та США підписали угоду про співпрацю для розширення та модернізації ядерної енергетичної програми Румунії.
 
SMR-реактори мають набагато менший розмір, наприклад, SMR-реактор Rolls-Royce займає 40 000 м2 замість 400 000 м2 для традиційної установки.
 
Утримання мініреакторів більш ефективне, більш гнучке, вони можуть задовольняти потреби в електроенергії у віддалених важкодоступних місцях.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 11 2021 17:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Квартира на виплат від забудовника: як вибрати кращий варіант?

Квартира на виплат від забудовника: як вибрати кращий варіант?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.