У Британії створили батарею, здатну заряджатися за 90 секунд Вона добре підходить водіям мопедів, які щоденно займаються доставкою товарів

Компанії Mahle Powertrain та Allotrope Energy розробили літій-вуглецевий акумулятор, який можна зарядити лише за 90 секунд.

Фото: з вільного доступу

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