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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Британії створили батарею, здатну заряджатися за 90 секунд

Вона добре підходить водіям мопедів, які щоденно займаються доставкою товарів
Компанії Mahle Powertrain та Allotrope Energy розробили літій-вуглецевий акумулятор, який можна зарядити лише за 90 секунд.
У Британії створили батарею, здатну заряджатися за 90 секунд Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Green Car Congress.
 
Зазначається, що нова батарея має термін служби у понад 100 000 циклів перезаряджання.
 
Вона добре підходить водіям мопедів, які щоденно займаються доставкою товарів.
 
Як наголошується, стандарний літій-іонний акумулятор доведеться заряджати 30 хвилин, щоб електричний мопед міг проїхати близько 25 км.
 
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24 09 2021 14:41
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