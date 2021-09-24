ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанії Mahle Powertrain та Allotrope Energy розробили літій-вуглецевий акумулятор, який можна зарядити лише за 90 секунд.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Британії створили батарею, здатну заряджатися за 90 секунд
Вона добре підходить водіям мопедів, які щоденно займаються доставкою товарів
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Green Car Congress.
Зазначається, що нова батарея має термін служби у понад 100 000 циклів перезаряджання.
Вона добре підходить водіям мопедів, які щоденно займаються доставкою товарів.
Як наголошується, стандарний літій-іонний акумулятор доведеться заряджати 30 хвилин, щоб електричний мопед міг проїхати близько 25 км.
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24 09 2021 14:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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