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ПОЛІТИКА

США та союзники посилять контроль за санкціями проти рф

21 лютого 2023, 14:20
США та союзники посилять контроль за санкціями проти рф
Стоп росія
Коаліція з більш ніж 30 країн має намір і надалі ізолювати росію через воєнну агресію в Україні.

Вашингтон і союзники цього тижня запровадять нові обмеження, щоб припинити спроби москви ухилитися від санкцій та експортного контролю.

Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейємо, повідомляє Reuters.

Він уточнив, що коаліція з більш ніж 30 країн припинятиме закупівлю росією товарів подвійного призначення, необхідних для її армії. Санкції також будуть спрямовані на те, щоб зупинити транспортування нафти сусідніми країнами.

"Широта цієї коаліції - це те, що дозволить нам і надалі ізолювати росію... Ми змусимо тих, хто не виконує наші санкції та експортний контроль, обирати між їхніми економічними зв'язками з нашою коаліцією країн, на які припадає більше половини світового ВВП, або наданням матеріальної підтримки росії, економіка якої стає дедалі більш ізольованою з кожним днем", - йдеться у промові Адейємо для засідання Ради з міжнародних відносин.

Заступник міністра наголосив, що офіційні особи США та їхніх союзників попередять компанії та фінансові установи у своїх країнах, а також в Індії та Китаї про наслідки ухилення від санкцій, введених проти росії.

Нагадаємо, росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

СШАвійнасанкціі проти росії

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