США та Україна обговорили угоду про мінерали, але шансів мало – Reuters

Ведуться напружені переговори, але угода лишається недосяжною.

В п'ятницю, 11 квітня, представники США та України зустрілися для обговорення пропозиції Вашингтона про доступ до українських мінеральних багатств, але шанси на угоду невеликі.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Джерела кажуть, що перспективи прориву в укладанні угоди невеликі, враховуючи "антагоністичну" атмосферу зустрічі.

Він повідомив, що напруженість на переговорах у Вашингтоні виникла через останній проєкт пропозиції Білого дому, що виявився ширшим, ніж початкова версія.

"Обстановка на переговорах дуже антагоністична", - каже джерело, вказуючи на "максималістський" проєкт, представлений адміністрацією Трампа минулого місяця.

Ймовірно, останній проєкт надасть Вашингтону привілейований доступ до родовищ корисних копалин України і зажадає від Києва спрямовувати до спільного інвестиційного фонду всі доходи від експлуатації природних ресурсів українськими державними і приватними компаніями.

Одним із "великодніх яєць", виявлених у документі, була вимога США до Міжнародної корпорації з фінансування розвитку уряду США взяти під контроль газопровід від російського енергетичного гіганта "Газпром" через Україну в Європу, пише видання.

Разом з тим, пропонована угода не надасть Києву гарантій безпеки з боку США, що є головним пріоритетом президента України Володимира Зеленського.

Також джерела додають, що український уряд найняв юридичну фірму Hogan Lovells як зовнішнього консультанта щодо угоди з видобутку корисних копалин.

Минулого тижня президент України заявив, що угода з постачання корисних копалин має бути вигідною для обох країн і може бути структурована таким чином, щоб сприяти модернізації України.

Минулого тижня ми писали, що Україна обговорює умови нової угоди щодо корисних копалин.