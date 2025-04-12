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США та Україна обговорили угоду про мінерали, але шансів мало – Reuters

12 квітня 2025, 10:58
США та Україна обговорили угоду про мінерали, але шансів мало – Reuters
Фото: з вільних джерел
Ведуться напружені переговори, але угода лишається недосяжною.

В п'ятницю, 11 квітня,  представники США та України зустрілися для обговорення пропозиції Вашингтона про доступ до українських мінеральних багатств, але шанси на угоду невеликі.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Джерела кажуть, що перспективи прориву в укладанні угоди невеликі, враховуючи "антагоністичну" атмосферу зустрічі. 

Він повідомив, що напруженість на переговорах у Вашингтоні виникла через останній проєкт пропозиції Білого дому, що виявився ширшим, ніж початкова версія.

"Обстановка на переговорах дуже антагоністична", - каже джерело, вказуючи на "максималістський" проєкт, представлений адміністрацією Трампа минулого місяця.

Ймовірно, останній проєкт надасть Вашингтону привілейований доступ до родовищ корисних копалин України і зажадає від Києва спрямовувати до спільного інвестиційного фонду всі доходи від експлуатації природних ресурсів українськими державними і приватними компаніями.

Одним із "великодніх яєць", виявлених у документі, була вимога США до Міжнародної корпорації з фінансування розвитку уряду США взяти під контроль газопровід від російського енергетичного гіганта "Газпром" через Україну в Європу, пише видання. 

Разом з тим, пропонована угода не надасть Києву гарантій безпеки з боку США, що є головним пріоритетом президента України Володимира Зеленського.

Також джерела додають, що український уряд найняв юридичну фірму Hogan Lovells як зовнішнього консультанта щодо угоди з видобутку корисних копалин.

Минулого тижня президент України заявив, що угода з постачання корисних копалин має бути вигідною для обох країн і може бути структурована таким чином, щоб сприяти модернізації України.

Минулого тижня ми писали, що Україна обговорює умови нової угоди щодо корисних копалин.

 

СШАугода про копалини

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