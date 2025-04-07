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ПОЛІТИКА

Україна обговорює умови нової угоди щодо корисних копалин – AP

07 квітня 2025, 16:07
Україна обговорює умови нової угоди щодо корисних копалин – AP
Фото: lexinform.com.ua
Українські чиновники кажуть, що наразі документ відображає лише позицію США.

Нова угода по українських корисних копалинах, запропонована Сполученими Штатами, навряд чи передбачає якусь помітну участь Києва в управлінні цим ресурсом.

Такий висновок аналітиків, що ознайомилися з документом, наводить агенція Associated Press.

Тут кажуть, що нову угоду її критики оцінили як спробу позбавити Україну контролю над власними природними ресурсами та інфраструктурою. Згідно з документом, що просочився, новий проект включає не тільки рідкоземельні мінерали, але й газ і нафту.

Проте українські чиновники обережно коментують зміст проекту, підкреслюючи, що наразі він відображає позицію лише однієї сторони.

"Те, що ми маємо зараз, – це документ, який відображає позицію юридичної групи Мінфіну США", – сказала міністерка економіки України Юлія Свириденко. – "Це не остаточна версія, це не спільна позиція".

Свириденко каже, що під час переговорів по корисних копалинах, які мають відбутися у США вже цього тижня, українська делегація зосередиться на тому, щоб остаточний проект угоди після переговорів повністю відповідав українським стратегічним інтересам.

СШАкорисні копалинивійнаугода

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