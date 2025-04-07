Україна відправить делегацію до Вашингтона для переговорів щодо угоди про надра – Свириденко

За її словами, новий проєкт угоди від США свідчить про те, що намір створити фонд або спільно інвестувати залишається.

Україна відправить команду до Вашингтона для початку переговорів щодо нового проєкту угоди, яка надасть США доступ до цінних корисних копалин України.

Про це виданню Associated Press повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, новий проєкт угоди від США свідчить про те, що намір створити фонд або спільно інвестувати залишається.

До складу делегації з Києва увійдуть представники міністерств економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів.

"Те, що ми маємо зараз, – це документ, який відображає позицію юридичної групи Мінфіну США. Це не остаточна версія, не спільна позиція", – прокоментувала українська міністерка.