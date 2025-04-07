Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна відправить делегацію до Вашингтона для переговорів щодо угоди про надра – Свириденко

07 квітня 2025, 10:05
Україна відправить делегацію до Вашингтона для переговорів щодо угоди про надра – Свириденко
Фото: DW
За її словами, новий проєкт угоди від США свідчить про те, що намір створити фонд або спільно інвестувати залишається.
Україна відправить команду до Вашингтона для початку переговорів щодо нового проєкту угоди, яка надасть США доступ до цінних корисних копалин України.
 
Про це виданню Associated Press повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко. 
 
За її словами, новий проєкт угоди від США свідчить про те, що намір створити фонд або спільно інвестувати залишається.
 
До складу делегації з Києва увійдуть представники міністерств економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів.
 
"Те, що ми маємо зараз, – це документ, який відображає позицію юридичної групи Мінфіну США. Це не остаточна версія, не спільна позиція", – прокоментувала українська міністерка. 
 
Завдання України зараз полягає в тому, щоб зібрати технічну групу для переговорів, визначити її "червоні лінії", основні принципи та відправити делегацію до Вашингтона для технічних переговорів.
 
"Зрозуміло, що повні параметри цієї угоди не можуть обговорюватися в Інтернеті. Нам потрібно сісти з командами та продовжити розмову особисто", – наголосила Свириденко.
 
Вона сказала, що зараз відбираються юридичні, інвестиційні та фінансові радники.
 
"Це знаменує собою новий етап у відносинах зі Сполученими Штатами —–етап, який вимагає досвіду в багатьох сферах. Зрештою все вирішиться в ході переговорів", – розповіла політикиня.
 
Свириденко відмовилася розповідати про офіційну оцінку українською стороною нового проєкту, але зазначила, що зараз є "більш детальний документ" про створення фонду і в останній версії документу викладено, як американські радники бачать його структуру та функціонування.
 
"Ми зосереджені на тому, щоб остаточний проект угоди після переговорів повністю відповідав нашим стратегічним інтересам. Я вважаю, що робота над попереднім меморандумом показала, що обидві команди здатні досягти цих цілей і домовитися про умови, прийнятні для обох сторін", – наголосила міністерка.
 
Україна має значні поклади понад 20 корисних копалин, які США вважають стратегічно важливими, включно з титаном, який використовується для виготовлення крил літаків; літієм, ключовим для кількох технологій акумуляторів; і ураном, який використовується в ядерній енергетиці.

 

війна в Україніросія окупантиугода про копалини

Останні матеріали

Казино-парадокс: якщо всі виграють, то хто програє?
LifeStyle
Казино-парадокс: якщо всі виграють, то хто програє?
07 квітня 2025, 12:50
Позиції Трампа і росії зближуються. Це робить війну ще жахливішою – Філліпс О’Брайен
Політика
Позиції Трампа і росії зближуються. Це робить війну ще жахливішою – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 07 квітня 2025, 12:23
Світ, яким ми його знали, зник. Ніхто не виграє від торговельної війни – прем’єр Британії Кір Стармер
Політика
Світ, яким ми його знали, зник. Ніхто не виграє від торговельної війни – прем’єр Британії Кір Стармер
Переклад iPress – 07 квітня 2025, 07:55
Трамп звільнив нелояльних співробітників Ради національної безпеки. Ініціатива – проросійської MAGA-блогерки Лори Лумер – Washington Post
Політика
Трамп звільнив нелояльних співробітників Ради національної безпеки. Ініціатива – проросійської MAGA-блогерки Лори Лумер – Washington Post
Переклад iPress – 04 квітня 2025, 15:46
Повне божевілля світової політики. Позерство та особиста вигода, які керують політикою США – Ендрю Таннер
Політика
Повне божевілля світової політики. Позерство та особиста вигода, які керують політикою США – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 04 квітня 2025, 12:34
Прем'єрка Італії Мелоні намагається утримати коаліцію. Чи збирається вона підтримувати Україну та переозброєння ЄС? – Politico
Політика
Прем'єрка Італії Мелоні намагається утримати коаліцію. Чи збирається вона підтримувати Україну та переозброєння ЄС? – Politico
Переклад iPress – 04 квітня 2025, 00:33
Таємна колаборація кремля із Трампом. Чим займається у Вашингтоні посланець путіна – Ольга Лаутман
Політика
Таємна колаборація кремля із Трампом. Чим займається у Вашингтоні посланець путіна – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 16:14
Щорічна оцінка загроз США. Аналіз пов'язаного з росією контенту – Бенджамін Кук
Політика
Щорічна оцінка загроз США. Аналіз пов'язаного з росією контенту – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 12:17
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється