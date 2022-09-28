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США та ЄС готові ввести нові санкції проти рф

США та Європейський Союз готуються запровадити новий пакет санкцій проти росії. Зокрема, Європейська комісія може оголосити обмеження вже у середу, 28 вересня.
США та ЄС готові ввести нові санкції проти рф Фото: swift.com

Про це заявило видання The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела.

Єврокомісія може у середу запропонувати новий механізм контролю за імпортом та експортом із росії, включаючи заборону на імпорт деяких російських алмазів, зазначає видання.

ЗМІ припустило, що ЄК також запропонує запровадити санкції проти більшої кількості російських чиновників і прокремлівських "сепаратистів" задля посилення тиску на Кремль.

Офіційні особи США повідомляють, що під санкції можуть потрапити пов'язані з урядом російські фінансові установи – російське агентство зі страхування вкладів і платіжна система "Мир". Вони вважають, що москва використовує їх, аби оминути санкції Заходу проти її банківської системи.

Санкції також можуть запровадити проти Національного клірингового центру і Національного розрахункового депозитарію, які забезпечують нормальне функціонування ринку цінних паперів.

У США, крім того, розглядають можливість відключення від системи SWIFT ще кількох російських банків, а також розширення кількості товарів, заборонених для експорту у росію та запровадження санкцій проти кількох російських компаній.

На момент публікації глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також повідомила про пропозиції восьмого пакету санкцій проти росії.

"росія вивела ескалацію вторгнення в Україну на новий рівень. Псевдореферендум, організований на окупованих росією територіях, є незаконною спробою захопити землю і змінити міжнародні кордони силою. Мобілізація і погрози путіна використати атомну зброю - подальший крок на шляху ескалації. Ми не приймаємо псевдореферендуми та будь-якого виду анексії в Україні і ми віддані тому, щоб кремль заплатив за цю подальшу ескалацію. Сьогодні ми пропонуємо новий пакет санкцій проти росії, що кусаються. Перша частина стосується списку осіб та компаній", - повідомила вона.

Друга частина санкцій стосується обмежень у сфері торгівлі.

"Ми ізолюємо та вдаримо по російській економіці ще більше. Ми пропонуємо нову заборону на російські товари, що не дозволить їм зайти на європейський ринок і спричинить втрату додаткових EUR 7 млрд доходів", - розповіла фон дер Ляєн.

Також ЄК пропонує розширити список товарів, які більше не зможуть експортувати до росії.

"Мета зробити так, щоб не допустити військовий комплекс кремля до ключових технологій", - продовжила фон дер Ляєн.

Раніше повідомлялось, що у Єврокомісії ухвалили новий пакет санкцій проти рф, у який увійде обмеження на ціни на російську нафту і скасування заборони на транспортування російських добрив і цементу.

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28 09 2022 18:22
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