Єврокомісія ухвалила ліміт ціни на нафту росії - ЗМІ
Про це повідомляє Politico з посиланням на чиновників і дипломатів.
Зокрема, Єврокомісія планує рекомендувати країнам ЄС заборонити компаніям транспортувати чи страхувати російську нафту, якщо ціна, за якою вона продається, перевищує певну межу.
За даними видання, у ЄС розглядають обмеження на ціни на російську нафту на рівні її реалізації в Азії – приблизно на 30% дешевше за поточні ціни у Європі.
Наголошується, що Кіпр, Греція та Мальта довгий час не погоджувалися на запровадження межі на ціни на російську нафту, бо вони заробляють на транспортуванні нафти з Росії.
Але, за словами співрозмовників видання, було погоджено попереднє рішення, згідно з яким Греція, Кіпр і Мальта отримають компенсацію у вигляді скасування заборони на транспортування російських добрив, цементу та інших продуктів.
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що доходи росії у 2023 році впадуть щонайменше на 40% через початок дії нафтового ембарго ЄС.
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