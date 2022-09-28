Єврокомісія ухвалила ліміт ціни на нафту росії - ЗМІ

У Єврокомісії ухвалили новий пакет санкцій проти РФ, у який увійде обмеження на ціни на російську нафту і скасування заборони на транспортування російських добрив і цементу.

Про це повідомляє Politico з посиланням на чиновників і дипломатів.

Зокрема, Єврокомісія планує рекомендувати країнам ЄС заборонити компаніям транспортувати чи страхувати російську нафту, якщо ціна, за якою вона продається, перевищує певну межу.

За даними видання, у ЄС розглядають обмеження на ціни на російську нафту на рівні її реалізації в Азії – приблизно на 30% дешевше за поточні ціни у Європі.

Наголошується, що Кіпр, Греція та Мальта довгий час не погоджувалися на запровадження межі на ціни на російську нафту, бо вони заробляють на транспортуванні нафти з Росії.

Але, за словами співрозмовників видання, було погоджено попереднє рішення, згідно з яким Греція, Кіпр і Мальта отримають компенсацію у вигляді скасування заборони на транспортування російських добрив, цементу та інших продуктів.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що доходи росії у 2023 році впадуть щонайменше на 40% через початок дії нафтового ембарго ЄС.