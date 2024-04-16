США та Європа намагаються відмовити Ізраїль від удару у відповідь Ірану

Країни хочуть уникнути повномасштабної війни.

Сполучені Штати Америки та їхні союзники у Європі прагнуть відмовити Ізраїль наносити удару у відповідь по Ірану за дронову і ракетну атаку у ніч на 14 квітня.

Держсекретар США Ентоні Блінкен і прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявили, що західні країни готують санкції проти Тегерана, щоб запобігти перетворенню ескалації у повномасштабну війну на Близькому Сході.

Про це пише The Financial Times.

"Президент США Джо Байден "безумовно, не шукає війни з Іраном". Ми не прагнемо розширювати і поглиблювати цей конфлікт в регіоні", ‒ заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Дипломатичні заклики почалися після того, як начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Герці Халеві заявив, що його країна готує відповідь на шквал із понад 300 ракет і безпілотників, які запустив Іран у суботу.

"Ми дивимося вперед і зважуємо наші наступні» кроки, і цей запуск такої кількості крилатих ракет і БПЛА по територіх Ізраїлю матиме відповідь", ‒ сказав він на авіабазі Неватім, яку Іран обстріляв на вихідних.

Халеві виступив у понеділок після того, як військовий кабінет Ізраїлю у складі п'яти осіб зібрався на друге засідання, щоб обговорити відповідь на напад Ірану.

Він сказав, що Цахал "може впоратися з Іраном" і "діятиме рішуче проти Ірану в близьких і далеких точках". Але він також сказав, що "ми співпрацюємо зі Сполученими Штатами і зі стратегічними партнерами в регіоні".

У коментарях у Білому домі президент Джо Байден підкреслив роль союзників Ізраїлю у запобіганні іранському нападу. "Разом з нашими партнерами ми відбили цю атаку", ‒ зазначив він, додавши, що США віддані як безпеці Ізраїлю, так і "запобіганню поширенню конфлікту".

Великобританія, Франція і Йорданія допомогли Ізраїлю збити або вивести з ладу переважну більшість цілей.

Неназваний ізраїльський чиновник сказав журналістам, що в Ізраїлі обговорюють різні військові і дипломатичні заходи реагування і "залишають за собою право на відповідь".

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян сказав своєму британському колезі Девіду Кемерону в телефонній розмові після нападу, що Тегеран "не вітає регіональну ескалацію". Але він також попередив, що "в разі будь-якого нового ізраїльського авантюризму наша відповідь буде терміновою, більш потужною і масштабною".

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має зробити "все можливе, щоб уникнути загострень" і "спробувати переконати Ізраїль, що ми не повинні відповідати ескалацією, а краще натомість ізолювати Іран".

США і Великобританія чітко дали зрозуміти, що не братимуть участі в жодному ударі у відповідь. Арабські сусіди Ізраїлю побоюються, що конфлікт перекинеться на їхні кордони.