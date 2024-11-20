США та Європа побоюються ескалації російської гібридної війни – The Guardian

росія може вирішити відкласти подальшу ескалацію напередодні інавгурації Дональда Трампа.

Державний департамент США заявив, що "неймовірно" стурбований російською кампанією гібридної війни проти Заходу, на тлі побоювань, що вона може загостритися після першого застосування Україною американських ракет ATACMS по цілях на території росії, після того, як адміністрація Байдена зняла обмеження на їх використання.

Відомо, що путін змінив свою ядерну доктрину. Однак західні чиновники вважають, що основний удар у відповідь росія може нанести не на полі бою в Україні, а в іншій точці світу.

Про це пише The Guardian.

Потенційні гібридні атаки можуть охоплювати широкий спектр варіантів, включаючи розширення кампанії саботажу і вбивств в Європі або подальше озброєння супротивників США на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні, за словами людей, поінформованих про дискусії щодо можливої відповіді росії.

"Загалом, ми неймовірно стурбовані гібридною війною, яку веде росія як в Європі, так і в усьому світі, і ми тісно співпрацюємо з нашими європейськими союзниками та іншими союзниками й партнерами в усьому світі", — заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.